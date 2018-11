Recette de Carlo: Pain perdu au caramel et beurre salé

Pain perdu :

Ingrédients :

Du reste de pain, de préférence en tranches d’au moins un cm (ou du craquelin, ou du cramique, ou de la brioche, etc.)

4 tranches de pain

20 cl de lait

30 g de sucre

2 œufs

Du beurre pour la cuisson

Préparation :

Fouetter les œufs avec le sucre et le lait.

Y tremper les tranches de pain, égoutter et faire cuire à la poêle des deux côtés.

Caramel

Ingrédients :

80 g de crème fraîche

80 g de beurre demi-sel

200 g de sucre

Préparation :

Disposer le sucre semoule dans un poêlon en y ajoutant un peu d’eau (ou pas d'eau!) et une pincée de sel.

Faire caraméliser sur feu vif en secouant le poêlon par le manche (ne pas mélanger dans le poêlon!), jusqu’à obtention d’une belle couleur blond noisette, puis y incorporer la crème fraîche chauffée.

Remettre sur feu doux, puis incorporer le beurre salé (par petits morceaux) et bien remuer pour homogénéiser la préparation.

Verser ensuite le caramel obtenu dans un bol, et le réserver à température ambiante.

Les pommes

Ingrédients :

Des pommes

Du beurre

Préparation :

Enlever le trognon des pommes, les peler et les couper en 8°.

Les faire rissoler à feu doux au beurre jusqu’à ce qu’elles soient bien confites.

Servir le pain perdu arrosé de caramel avec les pommes.