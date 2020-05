Recette de Carlo : Osso buco à la gremolata

Vous aimez les plats mijotés et savoureux ? Alors cette recette traditionnelle de la cuisine italienne va vous plaire !

Passez la sauce au chinois, mettez-la dans un poêlon et faites-la réduire jusqu’à ce qu’elle soit légèrement nappante. On peut y ajouter une noix de beurre après avoir éteint le feu.

Pendant ce temps, préparez la gremolata... Hachez le persil et une gousse d’ail ensemble, au couteau. Râpez le zeste du citron. Mélangez les ingrédients. Salez.

Colorez les jarrets de chaque côté, puis mouillez à hauteur de vin blanc (ou idéalement moitié vin blanc et bouillon de viande). Faites-les cuire, 2 h au moins, à feu doux, casserole couverte, en mouillant de vin blanc ou de bouillon si nécessaire. La viande doit être fondante.

Dans une grande casserole, de préférence en fonte, faites revenir le beurre et 1 gousse d’ail (que l’on enlèvera par la suite) et déposez-y les jarrets de veau farinés.

risotto à la milanaise grillé - © Donatella De Sio / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Pour le risotto à la milanaise grillé :

Dans une casserole à bord haut, mettez 50 g de beurre, l’oignon coupé en fines rondelles et faites-le revenir pendant quelques minutes . Ajoutez ensuite le riz, et faites-le revenir à son tour quelques minutes. Ajoutez ensuite le bouillon " louche à louche ", en fonction de son absorption par le riz.

La cuisson du riz, une fois que l’on a commencé à mettre du bouillon, dure de 15 à 20 minutes.

A mi-cuisson, ajoutez le safran (une dizaine de pistils, ou quelques pincées de poudre) que l’on aura pris soin de délayer au préalable dans du bouillon. La couleur du risotto doit être d’un jaune soutenu, le cas échéant, il faut rajouter du safran.

En fin de cuisson, ajoutez les 50 g de beurre qui nous restent, moitié du parmesan râpé et remuez énergiquement. Attendez quelques instants que tous les ingrédients soient bien incorporés et laissez bien refroidir dans un plat à four.

Un quart d’heure avant de servir, faites griller 15 minutes au four à 200° (5 dernières minutes sur fonction gril)