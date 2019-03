Recette de Carlo : nuggets de poulet à faire avec les enfants

Ingrédients pour le poulet :

400 g de filets de poulet

100 g de farine

250 g de chapelure

4 œufs

Sel

Poivre

Huile de colza

Ingrédients pour la sauce tartare :

Un jaune d’œuf

Une càc de moutarde

Huile de colza

Quelques brins de ciboulette et de cerfeuil

5/6 petits cornichons

Vinaigre de vin blanc

Sel

Poivre

Préparation du poulet :

Découper les filets de poulet dans la longueur en " aiguillettes " de 1 cm de large environ.

Battre les œufs en omelette, saler et poivrer.

Passer les aiguillettes de poulet d’abord dans la farine, puis dans l’œuf battu et enfin dans la chapelure.

Les frire dans une bonne quantité d’huile et ensuite poser sur du papier absorbant.

Si on ne les mange pas tout de suite, les réserver au four à 80°.

Préparation sauce tartare :

Préparer une mayonnaise : dans un bol déposer un jaune d’œuf, quelques grains de sel et une càc de moutarde.

Fouetter et ajouter l’huile en fin filet. Au final il faudra 15 à 20 cl d’huile.

" Détendre " avec un peu de vinaigre, assaisonner et goûter. Corriger l’assaisonnement et la quantité de vinaigre à votre goût.

Émincer les herbes et les cornichons. Mélanger à la mayonnaise.

Vous pouvez ajouter plus ou… moins d’herbes et de cornichons à votre goût!

Servir les nuggets, chicken dips, appelez les comme vous voulez, avec la sauce tartare.