Saumon fumé minute, crème au raifort Recette de Carlo : Menu de fêtes à 50€ pour 4 personnes - © Tous droits réservés Ingrédients : 250 g de saumon - 7€

40 g de sucre - 0,10€

Wasabi - 2,7€

150 g de crème fraîche épaisse - 1,30€

1 c. à c. de jus de citron - 0,10€

Salade de mâche - 1€

Sel, poivre blanc Accessoire : un fumoir et 30 g de sciure de bois (ou bricoler avec une poêle, une grille, du film alu et un couvercle) Préparation : Faire mariner le saumon avec le sucre, du sel et du poivre blanc pendant 30 min en dehors du frigo.

Préchauffer le four à 150°.

Couper le saumon en 4 morceaux de taille égale et déposer ensuite sur du papier aluminium.

Déposer la sciure dans le fumoir puis poser le fumoir sur feu doux pour obtenir une fumée grise (jamais jaune, sinon la fumée devient acide).

Insérer le saumon, fermer et laisser pendant 2 min sur feu très doux.

Ensuite, passer le fumoir au four à 150° pendant 5 min.

Mélanger la crème à une demi càs de wasabi.

Ajouter un peu de jus de citron et conserver au frais.

Dresser l’assiette avec le saumon, un trait de crème, les grains de grenade et quelques feuilles de mâche

Suprêmes de coucou de Malines à la tartufata, champignons, airelles et pommes de terre sautées Recette de Carlo : Menu de fêtes à 50€ pour 4 personnes - © Tous droits réservés Ingrédients : 4 blancs de poulet coucou de malines avec peau - 13,50€

airelles - 2,30€

lamelles de truffe en bocal - 7€

Champignons - 1,40€

Pommes de terre fermes - 1,30€

Fond de volaille - 1,35€

Beurre - 0,50€

Sel, poivre du moulin Préparation : Peler et couper les pommes de terre en cubes de un cm de côté.

Les faire rissoler tout doucement à couvert, elles doivent confire, dans du beurre.

Saler et poivrer.

Émincer les champignons les faire rissoler à feu vif au beurre, assaisonner.

Faire compoter les airelles, sucrer si nécessaire.

Saisir les blancs de poulet à la poêle, une minute côté peau à feu doux puis côté viande à feu plus vif pendant trois minutes. Baisser le feu à feu très doux, couvrir et poursuivre la cuisson huit minutes.

Soulever la peau des blancs de poulet et glisser des lamelles de truffe.

Saler.

Parfait au chocolat, clémentines au caramel Recette de Carlo : Menu de fêtes à 50€ pour 4 personnes - © Tous droits réservés Ingrédients : 100 g de chocolat - 1,50€

100 g de crème - 0,50€

50 g de lait - 0,10€ Pour le caramel : 4 mandarines - 1€

100 g de turrón (nougat espagnol) - 7€

100 g de sucre - 0,20€ Préparation : Chauffer le lait dans une casserole puis verser sur le chocolat pour le faire fondre. Laisser le mélange reposer à température ambiante.

Monter la crème au fouet, puis l’incorporer au chocolat. Réserver au frais.

Peler les mandarines et prélever des quartiers. Couper le nougat en petits morceaux.

Dans un poêlon, faire fondre le sucre dans un petit peu d’eau et chauffer à feu vif jusqu’à obtenir une caramélisation bien ambrée. Arrêter la cuisson du sucre en plongeant le poêlon dans l’eau froide.

Incorporer le turrón et la badiane dans le caramel et déposer les mandarines par-dessus. Remettre sur le feu (doux) et remuer délicatement afin de bien enrober les oranges de caramel.

Retirer du feu et servir les mandarines, une quenelle de parfait au chocolat et de quelques morceaux de turrón. TOTAL : 49,85€ !