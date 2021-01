Recette de Carlo : Macaroni jambon-fromage un peu gourmand

Recette de Carlo : Macaroni gourmand - Extrait de On n'est pas des pigeons (8/183) - 15/01/2021

Recette de Carlo : Macaroni gourmand - Extrait de On n'est pas des pigeons (8/183) - 15/01/2021 Recette de Carlo : Macaroni gourmand

Râper le fromage.

Découper le jambon en lamelles.

Préparer une béchamel au fromage, donc une Mornay :

Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre, puis ajouter la farine. Bien mélanger et laisser cuire le " roux " pendant au moins 4 à 5 minutes en mélangeant à la cuiller en bois. Saler légèrement le roux.

Le roux est prêt quand il dégage une légère odeur de biscuit.

Ajouter le lait, puis mélanger au fouet et quand le mélange commence à prendre, ajouter la crème. Assaisonner: sel, poivre et noix de muscade.

Hors du feu, ajouter les jaunes d’œuf puis le fromage râpé (on peut en conserver un peu pour en mettre sur le gratin, mais ce n’est pas indispensable). Bien mélanger.

Préchauffer le four à 160°.

Cuire les pâtes dans au moins 4 L d’eau salée à 4 g/L pendant 5 minutes et les égoutter sans les rincer.

Dans un grand bol, verser les pâtes, les mélanger au jambon puis ajouter presque toute la Mornay et bien mélanger.

Verser le tout dans un plat à four, les pâtes doivent un peu " nager " dans la Mornay.

Verser la mornay restante sur les pâtes. On peut mettre également du fromage râpé en plus mais ce n’est pas indispensable, c’est la sauce qui fait le " gratinage " !

Enfourner 40 minutes à 160°, pas plus, on peut éventuellement allumer la fonction gril à 200° pour les 5 dernières minutes, mais ce n’est pas indispensable (le but de cette température modérée est d’éviter d’avoir une croûte qui se détache trop du gratin)

Servir chaud.