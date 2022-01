Recette de Carlo: la choucroute faite maison

Le variété de chou utilisé pour préparer la choucroute, c'est le chou cabus, qui est râpé et lacto-fermenté au sel. Carlo adoucit la choucroute au vin blanc. Il dispose dans sa cocotte le lard fumé et le lard salé. Il pose le chou cuit dessus. Ensuite la saucisse de Morteau pochée à part. Les pommes de terre, cuites à part aussi, sont ajoutées par-dessus. Mis tous ensemble, les goûts se mélangeront bien.

Homemade sauerkraut in a jar © Getty Images

La choucroute de la grande distribution est vendue au prix moyen de 14 euros le kilo. Un sachet de chou fermenté et cuit s'achète pour environ 2,50 euros le kilo. La choucroute en boîte revient à 8,63 euros le kilo. L'option chère, c'est l'acheter chez un artisan boucher: 16 euros/kilo pour le chou, et de 25 à plus de 30 euros ( saucisse de Morteau) pour la viande.