C'est vous qui avez décidé avec quels restes il allait devoir cuisiner, il a relevé le défi et il l'a réussi ! Vous en doutez ? Testez cette recette sans plus attendre.

Vous êtes-vous déjà demandé : "Qu'est-ce que je vais faire avec les restes du frigo ?" . Même avec les aliments les plus improbables, il y a toujours moyen de trouver une préparation alléchante. Si l'inspiration vous manque, faites appel à notre spécialiste en cuisine, Carlo !

Carlo a relevé un défi de taille lancé par notre communauté : improviser une recette avec les restes du frigo. Le résultat ? C'est simple et super bon !

Préparation

La recette de Carlo : Croûtes au fromage de récup' ! - © Heinrichs Marine

Commencez d'abord par préchauffer le four à 180°. Faites ensuite dorer les tranches de pain à l'huile d'olive. Réservez.

Lancez-vous dans la sauce. Chauffez la crème avec le concentré de tomate. Ajoutez-y une demi cuillère à café de moutarde et un trait de vinaigre et la bière brune. Laissez réduire le tout à feu doux jusqu'à ce que la sauce soit nappante. Salez après réduction.

Disposez les tranches de pain dans un plat à four, nappez-les d'un peu de sauce. Déposez deux tranches de fromage sur chaque morceau de pain et enfournez 10 minutes. Attention, le fromage doit dorer sans brûler. Surveillez votre cuisson !

Quand tout est prêt, rajoutez un peu de sauce sur chaque croûte au fromage.

Pour donner un peu de fraicheur à la préparation, optez pour une salade. Emincez finement les chicons et détaillez la betterave en petits cubes. Préparez une vinaigrette maison avec de l'huile d'olive, du vinaigre, de la moutarde et un peu de sel et du poivre. Mélangez bien le tout.

Sur une jolie assiette, disposez les croûtes au fromage et la salade à côté. Servez et dégustez.

Bon appétit !