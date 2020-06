Breakfast with jam tart in white dish - © milla1974 - Getty Images/iStockphoto

Recette de Carlo : "Crostata" à la confiture de fraises - On n'est pas des pigeons (130/214) -... La "Crostata", vous connaissez ? C'est une recette de tarte traditionnelle que l'on trouve en Italie. La pâte sablée et sucrée rappelle le goût du biscuit. Par dessus, on y met une confiture maison à la fraise. C'est gourmand et ça plaira aux petits comme aux grands !