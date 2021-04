Recette de Carlo: Carré d'agneau en persillade

L'agneau: conseils recette signés Carlo - On n'est pas des pigeons (61/183) - 06/04/2021 Pour la recette pascale, Carlo a choisi de cuisiner le carré d'agneau. Les petites côtes sont cuites à la poêle et au four. Une persillade, de la moutarde et de la chapelure couvrent le dessus de la viande qui, attention, très important, doit être rosée à l'intérieur.