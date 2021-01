60 g de cacahuètes grillées non salées

Recette de Carlo : Brochettes de poulet « saté » - On n'est pas des pigeons (17/183) -... Carlo vous propose une recette thaïlandaise.

La marinade :

Diluer la poudre saté dans 15cl à 20 cl de lait de coco.

Le poulet :

Découper le poulet en aiguillettes (dans la longueur des blancs de poulet).

Enfiler les aiguillettes sur les piques à brochettes et bien répartir la marinade sur les brochettes (à l’aide d’un pinceau ou d’une cuiller) dans un plat. Laisser mariner au moins une demi-heure.

La sauce :

Emincer les feuilles de kaffir lime.

Dans un poêlon, faire chauffer l’huile, ajouter la pâte de curry rouge, les lamelles de kaffir lime et " réveiller " les saveurs en haussant le feu.

Ajouter ensuite progressivement le lait de coco, faire bouillir à petit feu et rajouter la pâte de cacahuète, le sucre et la sauce poisson.

Laisser cuire dix minutes et rectifier l’assaisonnement (sucre et sauce poisson, il faut trouver le bon équilibre).

La préparation :

Concasser les cacahuètes au couteau ou au mortier.Cuire les brochettes à la poêle, sans trop les saisir afin de ne pas faire sécher le poulet.

Servir avec la sauce (on disposera les cacahuètes concassées sur la sauce) et du riz thaï.

On peut également accompagner ce plat d’une salade de carottes ou de concombres assaisonnée d’une marinade de vinaigre, eau, sucre et sel (et pourquoi pas, un peu de piment).