Recette de Carlo : Barre de céréales granola

Ingrédients :

100 g de figues sèches

120 g d’abricots secs

90 g de miel

65 g de purée d’amandes

120 g de cerneaux de noix

135 g de flocons de quinoa

Préparation :

Etaler les flocons de quinoa et les noix concassées sur une plaque de four. Faire griller 20 min à 180° en surveillant que les noix ne brûlent pas.

Pendant de ce temps, émincer les figues et les abricots.

Dans un saladier, mélanger les flocons d’avoine et les noix avec les figues, abricots, le miel et la purée d’amandes. Bien mélanger et bien amalgamer.

Étaler le mélange dans un plat sur du papier sulfurisé.

Bien étaler, bien " serré ".

Faire prendre une heure au frais, découper ensuite en barres que vous emballerez dans du papier sulfurisé.

Garder au frais dans une boîte hermétique.