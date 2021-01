Recette de Carlo : Apéros à grignoter super faciles et pas chers

Dans les grandes surfaces, on a de plus en plus un rayon " frais " des préparations prêtes à être déguster, comme houmous de toutes sortes, des cubes de fromage, du tzatziki, dez olives " déballées " du bocal, du guacamole, des tranches de saucisson, etc. Mais si on observe de près les prix au kilo de tous ces produits, c’est assez cher.

La plupart des préparations proposées dans les supermarchés sont en réalité très faciles à faire chez soi.

Carlo vous explique comment préparer un houmous maison et de la feta fouettée.