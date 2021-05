Recette de Carlo: 3 façons de préparer du café

Carlo et la cafetière à piston - On n'est pas des pigeons (74/183) - 03/05/2021 Carlo fait du café à l'ancienne dans une cafetière à piston dont l'utilisation est nettement moins onéreuse que celle d'une machine Vertuo ( Nespresso ) par exemple. On peut déjà trouver une cafetière à piston au prix de dix € sur le marché et, même en achetant du café de très bonne qualité, en vrac, le prix d'une tasse de café ainsi infusé est bel et bien en chute.