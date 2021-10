Recette Carlo: Un steak cuit comme il faut !

Sortez la viande bien à temps du frigo

Pour faire un steak bleu (48° à cœur) ou saignant (52° à cœur), si la température de la viande est trop basse, le temps d’arriver à la bonne température à cœur fera que la viande, de fait, sera trop cuite. Et peut être encore pas assez chaude ... dedans ! Donc, on sort la viande une à deux heures avant.

Salez avant cuisson

Saler la viande avant cuisson " ne fait pas perdre l’eau de la viande " ! Cela a été démontré scientifiquement. Et surtout, si on sale après cuisson, en fait, on pose du sel " sur " la viande et on ne sale pas vraiment la viande.

Laissez reposer au chaud

Idéalement, il faut laisser reposer la viande après cuisson. La température intérieure va continuer à grimper légèrement. Pour éviter de perdre la chaleur de surface, on peut laisser reposer la viande dans un four à 50-60°.

Voici les températures idéales en fonction de l’à point de cuisson désiré, mais pour cela il faut un thermomètre sonde.