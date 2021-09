Recette Carlo: Tomate crevettes " revisitée "

Chaque vendredi de cette nouvelle saison, Carlo se propose de "revisiter" de grands classiques dont la traditionnelle tomate crevettes. Ici, le but est de donner sa nouvelle interprétation de la recette. L'entrée a un look moderne, car les tomates sont coupées en gros cubes. Carlo ajoute une vinaigrette mixée avec les chutes de tomates, et prépare une mayonnaise à laquelle il ajoute du fromage frais et du piment.