Recette Carlo: Soupe de potimarron, noisettes, jambon d’Ardenne, cerfeuil, et graines de courge

La soupe potiron de Carlo: quelques ajouts avant de déguster - On n'est pas des pigeons (144/183)... Une fois la soupe potiron cuite, Carlo va la pimper c'est-à-dire qu'il va garnir chaque bol de soupe en y ajoutant du cerfeuil, des croûtons, du jambon d'Ardenne, des graines de potiron et des noisettes. Et, c'est Fanny qui goûte!