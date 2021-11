Recette Carlo: Salade Caesar

1 c. à c. de vinaigre des câpres

On peut bien sur les cuire entièrement au gril ou à la poêle, mais à feu doux et avec un couvercle

Chauffer un grill (ou une poêle) sur le feu et faire griller (sans huile) les blancs de poulet 1 min de chaque côté, puis les passer au four à 180° pendant 10 minutes ou plus suivant leur taille.

Le blanc de poulet a la réputation d’être sec. Ce n’est pas de sa faute, c’est nous qui le cuisons trop fort et trop vite.

Quand on pose le blanc sur le grill, il faut déjà résister à la tentation de vouloir le détacher tout de suite. Il faut le laisser 2 min, le temps que les rayures " grill " apparaissent. À la poêle, c’est pareil, même dans une poêle sans revêtement anti-adhésif. Au bout de 2 min, ça se décolle tout seul !

Ensuite, on fait pareil de l’autre côté et on poursuit la cuisson au four.