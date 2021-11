Recette Carlo: Pâte à tartiner aux noisettes maison

Recette Carlo: choco fait maison - On n'est pas des pigeons (153/183) - 19/11/2021 Pénurie de Nutella 400 grammas chez Colruyt ? Pas de souci, Carlo prépare une pâte à tartiner avec des noisettes pelées et torréfiées, moins de sucre, et un petit luxe: de l'huile de noisette comme matière grasse.