Recette Carlo: Le menu camping sur un seul réchaud - On n'est pas des pigeons (84/183) - 18/05/2021 Bruschetta, filets de poulet, plus aubergines en aigre doux, plus yaourt grec, fraises, miel-citron et concassé de sablés bretons ! Entrée, plat et dessert, tout ça préparé par Carlo avec un réchaud et une sauteuse à couvercle. Un véritable défi qu'il s'apprête à relever.