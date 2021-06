Recette Carlo: la pizza maison

Carlo et la pizza napolitaine - On n'est pas des pigeons (97/183) - 07/06/2021 Carlo en cuisine et en hommage à l'immigration italienne prépare une pizza napolitaine. Il cuit cette pizza dans un four vendu chez Aldi au prix de 119 euros. Dans une vraie pizzeria, la cuisson de la pizza se fait en une minute, dans un four à bois. Le produit Aldi, lui, fonctionne comme un barbecue avec du charbon de bois et li n'atteint jamais la chaleur d'un vrai four à bois. Dès lors, la pizza doit y être cuite pendant cinq à six minutes.