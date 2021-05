Recette Carlo: Gnocchis de pomme de terre

Carlo: préparation des gnocchi - On n'est pas des pigeons (94/183) - 31/05/2021 A l'occasion de la semaine italienne, Carlo prépare des gnocchi en compagnie de Fanny et Thibaut. Une fois les pommes de terre cuites à l'eau et épluchées, il faut les écraser en ajoutant un peu de farine et des oeufs. Ensuite, on réalise de fins rouleaux que l'on coupe en morceaux de deux centimètres. Cela fait, on inscrit des rayures dans les gnocchi avec un peigne spécial, une râpe ou une fourchette, ce qui permet à l'aliment de bien absorber la sauce par la suite.