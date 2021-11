Recette Carlo: Galettes de potimarron au chèvre et vinaigre balsamique (ou sirop de Liège !)

Hacher finement au couteau l’ail et le persil ensemble

A l’aide d’une râpe à gros trous (ou d’un robot ménagé équipé d’une râpe à gros trous) râper pommes de terre et potimarron dans le même bol

Ajouter les œufs, le mélange ail persil, saler et poivrer et bien mélanger

