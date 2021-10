Recette Carlo facile: Rouleaux de printemps

Recette Carlo: rouleaux d'octobre - On n'est pas des pigeons (136/183) - 20/10/2021 Des rouleaux de printemps en octobre, c'est une bonne idée d'entrée. Un ou deux rouleaux peuvent être servis. Certains ingrédients comme les vermicelles de riz et les feuilles de riz coûtent peu cher. Mais si on inclut des crevettes roses et du rôti de porc, une entrée de 2 rouleaux coûtera deux euros. Carlo montre comment rouler les ingrédients dans la feuille de riz pour obtenir un résultat esthétique.