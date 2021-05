Recette Carlo: Cordon bleu au fromage Meule du Plateau

Le cordon bleu de Carlo - On n'est pas des pigeons (86/183) - 19/05/2021 Carlo, en cuisine, prépare un cordon bleu. Des tranches de jambon à l'os et des morceaux de fromage de Meule sont enroulés dans une escalope de veau aplatie. L'ensemble, emballé dans du film alimentaire, est mis au frigo une heure durant, de façon à bien tenir. Ensuite, le cordon bleu est pané, rôti au beurre pendant quatre à cinq minutes et enfin la cuisson se termine au four pendant dix à douze minutes. L'accompagnement se compose, lui, de salade et de légumes. Et pourquoi pas ajouter des frites si on aime le gras.