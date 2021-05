Recette Carlo: Carpaccio traditionnel de Venise ou Carpaccio parmesan roquette ?

Le carpaccio de Carlo - On n'est pas des pigeons (76/183) - 05/05/2021 Avec Carlo, cette fois, une recette à la vénitienne: il s'agit du véritable carpaccio de Venise. S'inspirant de la couleur rouge utilisée par le peintre Carpaccio, cette recette des années 50 se fait avec de la viande rouge et une sauce composée de mayo, vinaigre, jus de citron et sauce anglaise.