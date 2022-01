Recette Carlo: Boulets de Liège

Sur le réseaux sociaux circulent pas mal de versions de la sauce qui accompagne les boulets de Liège. Autant de cuisiniers, gastronomes ou amateurs, autant de recettes.

Avec ou sans bière ? Carlo, lui, utilise de la Rochefort 10, s'inspirant de la recette de l'auteur liégeois, Philippe Marczewski. L'originalité de cette recette: une compotée d'échalottes et d'oignons légèrement singée (= saupoudrée de farine) à laquelle il ajoute du sirop de pommes et de poires et de la bière brune, ici de la Rochefort 10 (degré d'alcool : 11,3% vol).