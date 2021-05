Recette Carlo: Bo Luc Lac

Carlo cuisine un Bo Luc Lac - On n'est pas des pigeons (91/183) - 26/05/2021 En cuisine, Carlo nous emmène au Vietnam en préparant un boeuf asiatique appelé Bo Luc Lac. Il s'agit d'une recette vietnamienne à influence française. Le boeuf est découpé en cubes, à l'asiatique, et, après avoir mariné une demi heure dans de l'huile, de la sauce d'huître, de l'ail et du poivre, il est cuit dans un wok. Pendant ce temps, le riz sauté se prépare avec des oignons et du concentré de tomates et un peu d'eau.¨L'ensemble est servi avec des oignons marinés dans du sucre et de la sauce poisson . Du citron vert est aussi utilisé. Et le tout se mange avec des baguettes.