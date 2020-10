Rappel de produits en magasins : comment ça fonctionne ?

Il y a eu plus de 150 rappels de produits en magasins en 2019. Tous ces rappels passent par l' Afsca mais l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire n'effectue pas tous les contrôles. La plupart est réalisée par les producteurs eux-mêmes. C'est leur responsabilité d' informer le consommateur. L'Afsca vérifie que cette information est bien diffusée auprès du consommateur et que le rappel a bien été organisé, ce qui n'est pas toujours le cas ….

Premier magasin : un Intermarché. "Je prends n'importe quelle marque, c'est moi qui ais le choix mais je dois effectuer les prélèvements selon certaines règles, par exemple, je dois veiller à la température de conservation durant le transport. Ici j'ai un thermomètre. Il marque 1,6°C". Après le passage en caisse et la rédaction d'un rapport d'échantillonnage, direction : un laboratoire de l'Afsca. Dans ce cas-ci, on fait une recherche de listeria, une bactérie pathogène pour l'homme . Résultat : les échantillons sont conformes !

Autocontrôles

Les contrôles de l'Afsca en magasins sont à l'origine de seulement 15% des rappels de produits.

Une grande partie d'entre eux - 40% - proviennent d'un système d'alerte entre autorité sanitaires européennes qui répond au nom barbare de "RASFF". "Si dans un pays, un produit n'est pas conforme et qu'i la été vendu dans un autre état membre, alors il y a une communication va se faire et on est rapidement informé de la mise sur le marché de ce produit non conforme", précise Stéphanie Maquoi, porte-parole de l'Afsca.

Autre système d'alerte : les autocontrôles dans les entreprise belges du secteur alimentaire comme chez Porc Qualité Ardennes à Malmedy. Chaque semaine, 5 échantillons de viande hachée sont prélevés sur la production pour analyse. En fait, l'autocontrôle commence dès l'arrivé des carcasses.