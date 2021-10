Quoi de neuf sur le marché du vélo ?

Vélos: tout le monde veut en vendre! - On n'est pas des pigeons (141/183) - 27/10/2021 Mike Defresne, formateur à l'IFAPME, journaliste et expert vélo, est invité sur le plateau des Pigeons. Il explique pourquoi et comment des boîtes comme D'Ieteren ou Colruyt se trouvent, elles aussi, sur le marché du vélo. On parle aussi avec lui du vélo électrique dont le prix reste élevé, du leasing de plus en plus proposé pour ce même vélo électrique. Et puis, Mike Defresne répond en ce qui concerne les deux roues électriques, comme les scooters, dont la croissance ne se développe pas autant. A retenir: Mike a un site internet sur lequel il suit l'actualité des vélos: e-bike-news.com.