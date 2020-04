Qui va nettoyer les écoles ?

Le défi de la rentrée scolaire du 18 mai, ce sera le nettoyage et la désinfection des classes. Nous en avons trouvé une qui est déjà occupée depuis deux semaines à faire le grand nettoyage. Il s'agit de l'Institut Sainte-Marie de Jambes à Namur.

En fait, depuis le confinement, le personnel d'entretien de l'institut Sainte-Marie Jambes n'a pas arrêté son travail, mais aujourd'hui avec la reprise en vue, le rythme s'accélère. Pourtant nettoyer, ce n'est pas assez, après la rentrée prévue le 18 mai, l'équipe de nettoyage devra aussi désinfecter tous les lieux dans les moindres recoins, comme l'explique Gauthier Martiat, directeur de l'établissement : "La grosse charge de travail, ça va être de nettoyer convenablement et de désinfecter la classe, les clenches de portes, les rampes d'escalier et, en cours de journée, ça va être la désinfection des locaux après les récrés et les temps de midi et aussi tout ce qui est sanitaires, évidemment".