Qui porte le masque dans les transports en commun ?

Transports en commun: masque ou pas masque ? - On n'est pas des pigeons (115/183) - 21/09/2021 Le port du masque est-il bien respecté dans les transports en commun ? De janvier à août 2021, la STIB, par exemple, a dressé 534 contraventions. Paul-Henri Burrion a testé les trains, trams et bus. Dans les trains, le nombre de réfractaires est estimé à cinq % seulement mais, dans le métro, les non-masqués sont plus nombreux.