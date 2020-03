Qui du savon ou du gel hydroalcoolique est le plus efficace ?

Nous mettons trois produits à l’épreuve. Un savon en gel classique, un savon en gel Dettol et un gel hydroalcoolique fabriqué en pharmacie. Pour les tester, nous serons trois cobayes n’ayant pas lavé leurs mains depuis plusieurs heures, sinon, pas moyen de voir d’effet. Car la marche à suivre est très millimétrée et se fait en 3 étapes :

Comment bien se laver les mains ?

Comment bien se laver les mains - © lathuric - Getty Images

Ça parait anodin, mais en cette actualité forte, il faut réapprendre à se laver les mains correctement.

C’est une opération plus longue qu’il n’y parait : il faut se laver correctement les deux côtés des mains et entre les doigts, on vous laisse ici la marche à suivre de l’OMS. Une mécanique à reproduire plusieurs fois par jour et qui dure 40 secondes. Petit truc, c’est plus ou moins 2x la longueur de la chanson " Joyeux anniversaire ".