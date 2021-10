Qui a droit à un logement social ?

Une famille de quatre enfants à la rue? - On n'est pas des pigeons (133/183) - 15/10/2021 Françoise Walravens a rencontré Jean-Jacques et Monica, qui, avec leur quatre enfants, devraient bientôt être expulsés de leur maison sociale au Roeulx, près de Mons. Un jugement sera rendu par un juge de paix le 21 octobre mais Jean-Jacques est très pessimiste et toutes ses recherches d'un logement social pour sa famille nombreuse virent au cauchemar. Quelles solutions pour cette famille qui payait pourtant son loyer de 600 euros tous les mois? Les demandes de logements sociaux sont de plus en plus nombreuses et les grandes habitations sont rares. Les CPAS n'en peuvent plus et croulent sous la tâche. De plus, selon Jean-Jacques, les propriétaires n'acceptent pas facilement les gens du CPAS ainsi que les enfants...