Quels sont les masques qui nous protègent le mieux du Coronavirus ?

Porter un masque est primordial dans la lutte contre le Coronavirus. Oui, mais lequel choisir ? Un masque jetable ou en tissu ? Lequel est le plus efficace pour nous protéger du coronavirus ? Afin d'y voir plus clair, nous avons testé 20 masques. Il en existe de tous les styles et pour toutes les bourses. Les prix varient de 39 centimes à 5 euros 85 pour des jetables. Et de 99 centimes à 20 euros pour ceux en tissu.

Attention le virus est dans nos gouttelettes de salives !

Pour estimer leur efficacité dans la lutte contre la propagation du coronavirus, nous nous sommes rendus au cabinet du Professeur Boone, associé au service de dermatologie à Erasme. Ce spécialiste en imagerie cutanée non-invasive a réalisé une Tomographie en Cohérence Optique (O.C.T.) avec deux appareils dont la résolution est de 3 micromètres. Si le masque que l'on porte a des pores d'un micromètre, le virus inclus dans nos gouttelettes de salives ne sait pas passer et contaminer l’espace. Plus les pores des matières utilisées pour la confection du masque sont petits, plus le masque protège, comme nous l'explique le professeur : "Le virus n'est pas isolé, il est inclus dans des gouttelettes de salive. Ces gouttelettes mesurent plus ou moins 6 micromètres. Et si le masque que l'on porte a des pores d'un micromètre, le virus seul pourrait passer mais comme il est inclus dans des gouttelettes de salive, il ne peut pas passer et contaminer l’espace. "

Les meilleurs reste les FFP2

Le professeur Boone a donc analysé la structure microscopique et les propriétés optiques d'une vingtaine de masques. Et ce dans les deux sens : de l'intérieur vers l'extérieur et inversement afin de voir si c'est l'espace et l'entourage qui sont protégés ou la personne qui le porte. Les meilleurs sont les masques FFP2. Ils protègent dans les deux sens : la personne qui le porte mais aussi son entourage. Ses conclusion sont sans appel : "Les meilleurs sont sans conteste les masques FFP2. Ils protègent dans les deux sens : la personne qui le porte mais aussi son entourage. Ils devraient être portés par toutes les personnes fragiles alors qu'actuellement, ils sont réservés au personnel de santé. "

Quid des masques jetables ?

Marc Boone a ensuite décortiqué 4 masques jetables : "Ils ne sont pas aussi efficaces évidemment que les masques FFP2 mais certains s'en approchent, selon l'analyse ". Il existe juste une petite différence. Les masques (de type II ) achetés chez Delhaize et en pharmacie sont un peu plus efficaces que ceux achetés chez Zeeman et Aldi. Si une personne est contaminée en face de vous, elle peut vous contaminer. Tous protègent bien l'espace mais moins bien le porteur du masque.

Et qu'en est-il des masques en tissu ?

Pour les 14 masques faciaux en tissu testés, les résultats sont très variables. Seulement quatre d'entre eux ont des caractéristiques optiques comparables aux masques médicaux et peuvent être portés. Ils protègent l'espace de la contamination. Le masque kaki 100% coton acheté chez Kruidvat à 1,99 euros.

Le masque à petit pois "Made In Belgium" composé de 3 couches, sans mentionner la matière 9,99 euros.

Le masque noir de Chez Woldford double couche de 91% Polyester et 9 % élastane à 20 euros

Certains nécessitent un filtre

Ensuite, le professeur Boone a constaté 3 masques moins fiables qui pourraient être utilisés mais de préférence avec un filtre notamment celui reçu par l'Etat : "Je pense que si on utilise correctement les filtre offerts par l'Etat, j'ai aussi l'analyse ce n'est pas mal. On approche la qualité d'un masque chirurgical et donc les gens doivent vraiment le mettre " Le masque de la marque DIM : 100% coton traité au zolite d'argent et de cuivre, 1,99 euro pièce.

: 100% coton traité au zolite d'argent et de cuivre, 1,99 euro pièce. Le masque jaune à 0,99 euros de chez Zeeman , 60% polyester et 40% coton.

, 60% polyester et 40% coton. Le masque fédéral offert.

Certains devraient être interdits à le vente !

Le professeur Boone estime que 7 des masques analysés devraient être interdits. Et si on les porte, l'inclusion d'un filtre efficace doit être obligatoire. Les deux masques à paillettes, sans marque et considérés comme des accessoires de mode. Comptez 5 euros pour l'argenté acheté dans une boutique de vêtements et 9,99 euro pour celui de couleur noire Lavable seulement à 30°C trouvé chez Véritas.

sans marque et considérés comme des accessoires de mode. Comptez 5 euros pour l'argenté acheté dans une boutique de vêtements et 9,99 euro pour celui de couleur noire Lavable seulement à 30°C trouvé chez Véritas. Le masque couleur chair de chez Sloggi : 55% modal, 29% polyamide et 16% elastane : 7,49 euros.

: 55% modal, 29% polyamide et 16% elastane : 7,49 euros. Le masque "Stay Safe !" de chez Hema e n 100% coton : 1,83 euros

de chez n 100% coton : 1,83 euros Le masque Insua - Nora de chez Véritas à 7,99 euros 90% polyamide et 10% elastane

à 7,99 euros 90% polyamide et 10% elastane Le masque Playmobil en plastique où on ajoute un mouchoir en papier plié en deux comme filtre.

en plastique où on ajoute un mouchoir en papier plié en deux comme filtre. Et enfin , le Buff orange de chez Decathlon, 4 euros, le tour de cou en 100 % polyester que certains utilisent comme masque et qui est une vraie passoire … Cette accessoire doit rester simplement une écharpe.