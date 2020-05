Les meilleures ventes de jeux vidéo : testez-les !

Vous faites plus que probablement partie de ces nombreux Belges qui ont dû rester cloîtrés chez eux pendant des semaines durant. Nombre d’entre nous se sont également retrouvés sans travail voire avec des enfants sur les bras. Pour s’occuper, beaucoup se sont rués sur les jeux vidéo. Il faut dire que sans sortie possible, c’est une occupation pratique : chronophage et divertissante, même l’OMS a reconnu que c’est une pratique à recommander dans des temps compliqués comme les nôtres. Certains jeux ont su tirer leur épingle du jeu.

L’ami des petits : Animal Crossing New Horizon Quels sont les jeux vidéo les plus achetés du confinement ? - © Tous droits réservés Personne dans la presse spécialisée n’aurait pu prédire qu’un jour Animal Crossing ferait partie des jeux les plus vendus du monde ! Si la licence est connue de toute personne qui a tenu une Nintendo DS entre ses mains un jour, personne n’aurait pu affirmer un succès chiffré à 13,41 millions d’exemplaires vendus après 6 semaines sur le marché. Sur le site du S.E.L.L. (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs), c’est le jeu numéro 1 des ventes depuis des semaines en France. Rien ne semble pouvoir le détrôner. C’est un jeu particulièrement adapté à toute la famille, en particulier les plus jeunes. D’après Julien Annart détaché pédagogique jeux vidéo auprès de FOr'J (Fédération et organisation de Jeunesse), c’est un jeu qui permet de se détendre et de calmer une atmosphère parfois trop vite propice aux tensions lorsque tout le monde est l’un sur l’autre dans un foyer.

Le jeu de tous les records : Minecraft Quels sont les jeux vidéo les plus achetés du confinement ? - © Tous droits réservés Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Après 11 ans d’existence, c’est la barre des 200 millions d’exemplaire que le jeu aux cubes a dépassé. Depuis un peu plus d’un an, il a repris un élan de popularité auprès des youtubeurs sans véritable explication si ce n’est le manque de nouveauté forte à jouer en multijoueurs. Bien que toujours très populaire, Fortnite s’essouffle de plus en plus (en termes de joueurs simultanés, on est passé de l’autre côté de la courbe). La faculté de Minecraft à être un jeu " bac à sable ", comprenez : qui permet de laisser libre court à son imagination, à faire tout et n’importe quoi, le rend particulièrement populaire et accessible… Dès lors qu’on a compris comment il fonctionne. Il ne faut donc pas avoir à rougir de demander des conseils pour se lancer dans une partie.

La nostalgie, le retour 2 : Final Fantasy 7 Remake Quels sont les jeux vidéo les plus achetés du confinement ? - © Tous droits réservés Final Fantasy est le jeu emblématique du moment pour tout geek qui se respecte. Toute personne entre 10 et 35 ans qui a déjà joué ne serait-ce qu’une fois aux jeux vidéo a forcément déjà entendu parler de " Final Fantasy ". C’est l’une des licences les plus connues du gaming ! Alors celui qui tente l’expérience du rétro-gaming et qui se voit plisser les yeux pour reconnaitre une tête de plombier moustachu du champignon sur lequel il saute sera plus que ravi de (re)découvrir un jeu mythique en une qualité absolument spectaculaire. Emblème des jeux de rôles japonais, Final Fantasy VII a déjà rencontré un succès planétaire sur la Playstation 1. Preuve de sa renaissance avec ce remake, il a été le jeu le plus vendu sur le Playstation Store en avril 2020.

Des valeurs sûres : Mario Kart 8 et FIFA 20 Quels sont les jeux vidéo les plus achetés du confinement ? - © Tous droits réservés Mario Kart 8 et FIFA 20 font partie de ces jeux qui se vendent quoiqu’il arrive ! Qu’il vente, qu’il neige, qu’il pleuve, qu’on soit seul ou à plusieurs, chez soi ou dans différentes maisons, rien ne vient à bout de l’engouement qu’on peut avoir à jouer à une partie de Mario Kart 8. Adapté à tous les âges et tous les niveaux, on est toujours certain de (se) faire plaisir et de passer un bon moment en jouant à ce jeu de course qui aujourd’hui encore se retrouve dans le top des jeux les plus vendu de la semaine sur le site du S.E.L.L. Et que dire du jeu préféré des amateurs de ballon rond. Certains n’enlèvent tout simplement jamais le disque de FIFA de leur console, si ce n’est pour passer de FIFA 19 à FIFA 20. Le jeu se vend en tous temps et sans sport à la TV, il est la compensation nécessaire, en particulier après le report de l’Euro 2020.