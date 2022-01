Quels sont les bienfaits du safran sur notre santé ?

On a attribué de nombreuses vertus au safran au fil des siècles et il est présent dans de nombreuses médecines traditionnelles. Quels sont ses effets sur notre corps, notre cerveau ? Et à quelle dose ?

Selon le médecin, "Pour avoir des effets bénéfiques, il faut prendre par jour entre 30 et 70 milligrammes de safran titré à 5%, 12 % et 10% respectivement de ces principes actifs ."

"Le safran qu’on utilise dans le milieu médical est le pistil de la fleur qui est l’organe féminin", explique le docteur Jean-Michel Philippart de Foy , notamment spécialiste en médecine générale, praticien certifié en médecine fonctionnelle, licencié en nutrition humaine, porteur d'un certificat universitaire en immunologie et allergologie : "Ses principes actifs sont notamment le safranal, la crocine et la picrocrocine. Leur teneur est standardisée dans des compléments alimentaires."

Au Centre d’Investigation Clinique en Nutrition à l'UCLouvain, une étude a analysé les effets d’extrait de safran sur 60 volontaires en période de stress sur leur sommeil. Barbara Pachikian, PhD, Responsable scientifique dans ce centre, explique la méthodologie utilisée pendant l'étude: " On a donné à la moitié des participants un extrait de safran (Saffr’Activ®) obtenu par extraction hydro-alcoolique des stigmates rouges et est composé de ≥ 3% de crocines et de ≥ 2% de safranal durant 6 semaines. L’autre moitié des volontaires a reçu un placebo."

Les sujets ont porté durant 1 semaine en début, en milieu et en fin d’intervention, un actimètre au poignet. C'est un dispositif comme une montre qui enregistre les mouvements et permet donc de calculer les cycles de sommeil et d’éveil, avant le début de l’intervention. Ainsi qu'après 3 semaines et 6 semaines d’intervention. Ils ont aussi répondu à des questionnaires en ligne.