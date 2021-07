Quels guides de voyages choisir pour vos enfants ?

Marie, maman solo, décide de partir au Portugal avec deux petites têtes blondes de 10 et 11 ans. Elle glisse dans sa valise deux guides : un classique pour adulte et un autre trouvé par hasard dans la librairie : "Les petits explorateurs à Lisbonne" aux éditions "Quelle Histoire" de Michelin.

"Dès notre arrivée", raconte Marie, " je propose à Mila et Jérémy de préparer le soir la visite du lendemain avec ce petit guide en poche. Et c’est l’émulation. Ils décident eux-mêmes ce qu’ils veulent visiter. Et je n’en reviens pas: ils sont surexcités de pouvoir choisir et élaborer leur programme."

Pour une fois, ce n’est pas les grands qui décident de ce qu’on va faire en voyage.

Jérémy est aux anges : " C’est top, on va commencer par le château sur la colline. Il y en a sept à Lisbonne. Et puis, on descendra vers le port où on ira visiter l’expo sur les grands navigateurs."

Mila surenchérit : " On prendra le tram ensuite et on ira manger des pastéis de nata. Ce guide est très chouette, car tu apprends en jouant. Tu comprends tout facilement. Il y a des petits personnages auxquels tu peux t’identifier. Tu te cultives en t’amusant. Et pour une fois, ce n’est pas les grands qui décident de ce qu’on va faire en voyage."

Marie est médusée : " A la fin du séjour, alors que je rêvais d’une terrasse au soleil, les petits explorateurs ont aperçu le musée de l’armée. Et ce sont eux qui m’ont tiré la manche pour y aller… Pari réussi !"