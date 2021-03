Quels biens ne pourraient plus être saisis par les huissiers ? - On n'est pas des pigeons... Les huissiers ne peuvent mettre la main sur les biens essentiels pour vivre comme un lit, une table, un fer à repasser, une vache… Une liste qui date de 1993 et qui pourrait être réactualisée et s’allonger : téléviseur, ordinateurs, tablettes, etc.