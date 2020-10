Quelles sont mesures Covid-19 qui vous concernent ? - © Orbon Alija - Getty Images

Quelles sont mesures Covid19 qui vous concernent ? - On n'est pas des pigeons (177/214) -... Depuis vendredi, une série de mesures pour endiguer la propagation du virus ont été annoncées à tous les niveaux de pouvoir : au niveau fédéral, régional, provincial et même communal… Elles sont différentes en fonction du lieu où vous vivez. Et pour ne pas perdre le nord : voici dans les grandes lignes ces différentes mesures.