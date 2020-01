Quelles alternatives aux tampons ?

Nombreuses sont les femmes qui tournaient déjà le dos aux tampons . Après le tragique évènement qui est arrivé à Maëlle , beaucoup de femmes se questionnent sur quelles alternatives s’offrent à elles et lesquelles sont sans risque.

De plus en plus de possibilités

Aujourd’hui la tendance eau naturelle s’affirme, la cup menstruelle est également de plus en plus vendue. Les serviettes hygiéniques non jetables en fibre de bambou ou encore la culotte menstruelle ont fait aussi leur apparition.

De toute évidence le tampon n’est plus seul dans les rayons.