Quelles actions de solidarités sont mises en place durant le confinement ?

"Chers voisins", un projet solidaire de Vivacité - On n'est pas des pigeons à la maison -... David Jeanmotte, relookeur et chroniqueur au rire contagieux, sera chaque week-end dans "On n'est pas des pigeons à la maison" pour évoquer les projets solidaires qui ont vu le jour suite à la pandémie du Coronavirus. Chaque samedi et dimanche, il mettra en avant plusieurs initiatives qui l'ont marqué.