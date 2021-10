Quelle pompe est la moins chère près de chez vous ?

En un peu plus d’un mois, les prix des carburants ont explosé dans toutes les stations-service. De vingt à trente centimes d'augmentation. Mais si on y prend le temps d’analyser leurs prix, on constate des différences. Un plein de 45 litres peut varier de 6, 75 euros selon la pompe ! Alors: comment faire des économies et trouver la pompe au meilleur tarif ? Et en fait, qui décide de ces prix ?

Pourquoi une telle hausse ?

Fin novembre, l'équilibre devrait être là et les prix devraient diminuer. "La reprise économique est là. Et la demande est grande. L’offre ne suit plus. Du coup, les prix des produits pétroliers flambent", souligne Olivier Neirynck, porte-parole de la Brafco, la Fédération des détaillants en carburants. Mais il reste optimiste : "Fin novembre, l'équilibre devrait être là et les prix devraient diminuer."

Qui fixe les prix ?

Actuellement, le prix maximum est de : Essence 95 – E10 : 1,777€ /litre

Essence 98 – E5 : 1,809 €/litre

Diesel B7 : 1,735€/litre La Belgique est un pays particulier: l’Etat, en vertu d’un contrat programme, fixe le prix maximum et minimum des produits pétroliers. "Les pompistes ne peuvent vendre à perte; ils ne peuvent aller au-delà d’un certain prix non plus" , explique le représentant du secteur, "mais par contre, ce sont eux qui décident des ristournes qu’ils octroient à leurs clients."

Quelle pompe la moins chère ?

Comment trouver le prix du carburant le moins cher sur votre chemin et cela, sans faire des dizaines de kilomètres et en quelques secondes ? Le site Carbu.com peut vous rendre ce service: Vous tapez le code postal de votre région et en un clin d’œil, vous avez tous les prix de toutes les pompes situées aux alentours de chez vous. Nous avons fait le test le lundi 25 octobre, et sur 5 pompes situées dans un rayon de 500 m à la sortie de l’autoroute à Nivelles, nous avons trouvé : une différence de 6,75 euros pour un plein de Super 95. La plus chère, Q8 : 1,719€. Les moins chères : Esso express, Total et Shell express : 1,569€. Plus les pompes sont proches, plus la concurrence sera forte et les prix plus bas.

Différence de prix = différence de qualité ?

On pourrait penser qu’un prix plus bas est synonyme de moins bonne qualité. En 2020, l’analyse de ces échantillons a révélé que la qualité des produits pétroliers distribués sur le marché belge peut être qualifiée de " bonne ", tout comme en 2019. Olivier Neirynck, porte-parole de la Brafco, (la Fédération des détaillants en carburants ), affirme : "Absolument pas. Et en Belgique, depuis la fin des années 90, on a instauré des fonds d’analyse des produits pétroliers (Fapetro) . Chaque année, les agents prélèvent à travers toute la Belgique, des échantillons de divers produits pétroliers auprès de stations publiques, de pompes privées, de dépôts primaires. En 2020, l’analyse de ces échantillons a révélé que la qualité des produits pétroliers distribués sur le marché belge peut être qualifiée de " bonne ", tout comme en 2019."

