Quelle est la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles?

Pour beaucoup, c'est la meilleure spécialité belge. La croquette aux crevettes. Il n'en existe pas de recette définie, alors, elles sont nombreuses et variées à se disputer le titre de "meilleure croquette aux crevettes". Une vingtaine de restaurateurs ont investi ces cuisines. Chacun défend ses propres idées sur ce qui fait la bonne croquette.

" Pour moi, le premier truc, ça serait la patience. Déjà pour les croquettes il faut éplucher les crevettes, donc après tout le fumet à faire, toute la préparation. Faire macérer les carcasses dedans avec les légumes, le lait, le fumet. Voilà ça prend " explique Laurent Van Poppel, chef du restaurant Le moulin de Lindekemale.

Des croquettes dégustées par les critiques gastronomiques

Selon Alain Fayt, chef du restaurant Restobières " D'abord il doit y avoir pas mal de crevettes dedans. Qu'on les trouve quand même dans les croquettes, et puis nous autres ont le fait avec une base de bisque de crevettes ".

Une fois prêtes, les croquettes prennent la direction de la salle. A l'aveugle, chacune leur tour, elles sont dégustées par le gratin des critiques gastronomiques du pays. " C'est assez surprenant, car il y a une grande diversité. Aussi bien d'huiles de friture que de qualité de panures et que de qualité d'appareils. Pour le moment pas vraiment de coup de cœur, une ou deux intéressante jusque là mais on est seulement à la huitième croquette et il y en a 22 à déguster et donc ce n'est pas fini " nous explique Nathalie Bruart de chez Femmes d'Aujourd'hui.

Pour Carlo, " Tous les chefs qui font une recette classique comme la croquette aux crevettes, interprètent et interprètent à leur manière. D'abord il y a deux écoles. Le côté fumet de poisson ou presque rien comme assaisonnement poissonneux et le côté bisqué. Ça c'est deux écoles et il n'y a pas à juger entre les deux. Et au niveau de l'épaisseur de l'appareil, là aussi ça va du très coulant au très épais. Au niveau de la graisse de friture aussi, on a eu, et on a été surpris, une croquette au blanc de bœuf. Ce qui surprend un peu parce que ça marque un peu la croquette ".

Beaucoup d'amour et beaucoup de crevettes...

Le conseil le plus avisé nous est donné par un éminent gastronome : " Cette crevette est très fine, très fine en en goût. Le goût est subtil, et il est tellement subtil que quand on doit la travailler, on doit la respecter, on ne peut pas mettre trop d'ingrédients pour dénaturer... " explique Pierre Wynants, chef trois étoiles.

Après cinq heures de cuisson et de dégustation, le verdict tombe : il s'agit de Fernand Obb Delicatessen! Le secret, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de crevettes aussi. La reine de la gastronomie belge enfin a trouvé son roi. Pendant un an, ce chef pourra arborer sur sa vitrine, le titre de "Meilleure croquette aux crevettes".