Au menu de "C'est bon c'est belge" : la nouvelle série humoristique sur la gastronomie belge, la boisson nationale : la bière. En Belgique, on servait jusque dans les années 80 de la bière brune à la cantine. On la conseillait aux mamans dans les maternités pour favoriser la montée de lait. Elle fait partie de notre culture, de notre savoir-faire, et parfois de nos maux de tête. A déguster dans "C'est bon c'est belge".