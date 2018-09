Quelle est l'origine de la mitraillette, ce fleuron de la gastronomie belge?

Au menu de "C'est bon c'est belge" : la nouvelle série humoristique sur la gastronomie belge, on vous propose une bonne mitraillette. Ce plat bourratif est connu également sous le nom de "routier" en région liégeoise, ou "spécial" dans la région du centre. Son origine serait carol: on mangeait à l'entre-deux-guerres un plat simple composé d'une tartine remplie de frites et de beurre. Quant à l'origine du nom, on a mené l'enquête.