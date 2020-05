Quelle alternative au plexiglas ?

On ne voit plus que ça ou presque… Un peu partout, dans les magasins, une caisse protégée par un écran en plexiglas. Comme s’il n’y avait que ça sur le marché. Vraiment ?

Chez " Monsieur Patate " à Braine-L’Alleud, on a vu les choses en grand pour assurer la sécurité des employés et des clients. Un énorme encadrement en bois blanc sépare les deux mondes. Avec au centre, du verre feuilleté. " Je voulais quelque chose qui ne jure pas avec la décoration, explique Sarah Wibert, la gérante. Les finitions sont belles et le rapport qualité prix, honnête ".

Pour l’installer, le restaurant a choisi de faire appel à Playwall, une entreprise belge spécialisée depuis dix ans dans la construction d’espaces en bois pour enfants dans les centres commerciaux.

Jusqu’à la crise… Avec le confinement, l’activité est en effet tombée à zéro. Alors au mois d’avril, son gérant a décidé de se pencher sur des écrans de protection, histoire de tenir en attendant un retour à la normale.

Notre credo est de fournir du qualitatif sans être cher !

Raconte Maxime Vanwetswinkel. " Nous avons donc mis au point une gamme d’encadrements en bois, avec différents modèles de prix, pour proposer autre chose que du plexiglas ". Le matériau utilisé ici est du verre feuilleté (il s’agit de plusieurs couches de verre collées les unes aux autres avec, entre elles, une feuille de plastique pour éviter les projections et les éclats).