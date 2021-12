Quel vin choisir pour accompagner un dessert ?

Quel vin pour accompagner la bûche de Noël ? - On n'est pas des pigeons (172/183) - 20/12/2021 Charles Maxime Legrand, restaurateur et pâtissier au Quai n°4 à Ath, vainqueur de la compétition 2020 de la Meilleure Bûche de Noël présentée par Fanny Jandrain, est l'invité d'On n'est pas des Pigeons. Il révèle les secrets de fabrication de sa bûche en forme de boule de Noël, bûche individuelle, Covid oblige. Carlo présente trois vins pour accompagner le dessert: un Moscato d'Asti, un Côteau du Layon et une boisson Osan, sans alcool, mise au point par Sang Hoon Degeimbre à base d'une macération verveine et curcuma.