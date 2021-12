Quel type de vin pour un bon vin chaud ?

Vin chaud: les bons conseils - On n'est pas des pigeons (159/183) - 30/11/2021 Madame vin chaud, madame fée pompette, Catherine Jardinet est l'invitée des Pigeons. Elle fait des formations d'oenologues et elle a aussi un stand de vin chaud au village de Noël de Liège. Elle donne son avis sur toute une série de vins: lesquels conviennent pour un bon vin chaud? Bordeaux? Côtes de Rhône? Et, elle en profite pour goûter la préparation de vin chaud de Carlo.