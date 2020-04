Quel retour à l'école pour l'enseignement spécialisé ?

Depuis le début du confinement, l’enseignement spécialisé subit exactement les mêmes conditions que l’enseignement classique. Lors du dernier dernier Conseil National de Sécurité, la réouverture des écoles, sous certaines conditions, a été annoncée à partir du 18 mai. Les écoles spécialisées seront-elles soumises aux mêmes exigences ? Pour l’instant, le flou est total.

Les consignes du gouvernement ne sont pas claires concernant les conditions de réouverture des écoles spécialisées. Ce lundi 27 avril, le secrétariat général de l’enseignement se réunissait pour éclaircir cette situation. Mais pour l’heure, ces écoles n’ont toujours pas reçu de circulaire et restent dans le flou total. " Je peux vous dire qu’on attend impatiemment ces précisions ! ", nous confie Gery Scouppe directeur de l’école fondamentale Escalpade à Louvain-la-Neuve.

Dans cet établissement, on voit mal comment respecter les directives dictées par le gouvernement. Tout d'abord, ici, les élèves sont regroupés en fonction de leur capacité et non par année. " Comment cibler les élèves de 6e primaire ? Le niveau est compliqué à évaluer. Aucun de nos élèves ne va passer le CEB cette année. Donc qui doit-on privilégier ? " s’interroge Gery Scouppe.

Nous accueillons des enfants autistes, dysphasiques, polyhandicapés, tétraplégiques, etc. Certains sont autonomes, d’autres ont besoin d’un suivi rapproché.

Ensuite, la proximité fait partie de leur quotidien. Elle est même essentielle au développement de certains élèves. Avec eux, impossible donc de respecter la distanciation physique. " Nous devons nourrir par sondes certains de nos élèves. D’autres ont besoin de kinésithérapie tous les jours ", affirme le directeur.

Autre inquiétude, le port du masque. " Les masques sont préconisés pour les enfants à partir de 12 ans. Mais comment leur faire comprendre ? Et puis comment s’assurer qu’ils le portent correctement ? Je n’y crois pas trop… ", s’inquiète Gery Scouppe.