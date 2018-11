Quel repas manger quand on travaille la nuit? Carlo vient en aide à Sophie, infirmière

Sophie est infirmière à la clinique de l'Espérance à Liège. Elle travaille la nuit une dizaine de jours pas mois. Quand elle est de garde, outre la fatigue, le plus difficile est de savoir quoi manger. Ce qui est également le cas pour un Belge sur dix concerné par le travail de nuit.

Elle a donc décidé de faire appel à Carlo, pour lui demander quelques conseils de préparation pour un plat sain à manger durant le break du travail de nuit. Carlo lui a précisé que dans ce genre de situation, nos meilleurs amis sont les suivants : riz complet, lentilles, pois chiches, couscous, pommes de terre, patates douces, légumes de saison (à savoir courges, chou rave, céleri rave, betteraves, carottes, panais), le tout arrosé de bonnes huiles végétales.

On peut aussi préparer à l'avance des légumes, des céréales et des bonnes petites purées, du poulet, du poisson,... Et votre boite à tartines sera joyeuse. Pour les sauces, variez les huiles végétales : colza, sésame, olive, lin, les vinaigres, les moutardes,... Voici d'ailleurs la recette conseillée par Carlo.



Salade de quinoa au persil et zeste de citron

250 g de quinoa

10 g d' huile d'olive

30 g de pistaches

1 botte de ciboulette

4 brins de persil plat

Le zeste de 1 citron

Verser le quinoa en pluie dans un demi-litre d'eau frémissante salée et laisser cuire pendant une dizaine de minutes puis égoutter.

Concasser grossièrement les pistaches.

Emincer le persil plat et la ciboulette.

Emincer le zeste.

Mélanger le quinoa chaud avec l'huile d'olive et les pistaches puis ajouter la ciboulette et le zeste. Saler et poivrer.

Potimarron vapeur à la vinaigrette au sésame, sauce soja et graines grillées (potiron/sésame)

1 potimarron

2 càs d’huile de sésame grillé

2 càs de sauce soja

1 Citron

2 càs de graines de sésame blanc

3 càs de graines de potiron

Faire griller les graines de potiron à sec dans une poêle.

Faire pareil avec les graines de sésame.

Découper le potimarron en deux.

Enlever les graines.

Découper en 8° (oui, comme un melon)

Cuire à la vapeur 10/15 minutes.

A défaut, cuire au four à 160°.

Préparer la sauce en mélangeant l’huile de sésame et la sauce soja. Ajouter le jus du ctron progressivement (goûter !)

Servir avec les graines grillées et la sauce.

Blanc de poulet au four à basse température au cumin

2 Blancs de poulet

Sel

1 càc de cumin en poudre

1 càc de piment doux (ou paprika doux ou piment d’espelette)

Rouler les blancs de poulet dans le cumin et le piment. Saler.

Cuire à 100° au four 45 minutes.